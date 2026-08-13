Пенсіонери з ID-карткою можуть втратити виплати: що робити

Як пенсіонерам з новим ID-паспортом не втратити виплати

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Пенсіонерам, які замінили паспорт та отримали нову ID-картку, перед проходженням фізичної ідентифікації необхідно спочатку оновити паспортні дані в системі Пенсійного фонду України. Якщо цього не зробити, дистанційна відеоідентифікація може завершитися невдало: відомості у базі ПФУ не збігатимуться з даними документа, який пенсіонер пред’явить під час сеансу.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Після актуалізації інформації пройти ідентифікацію можна дистанційно — за допомогою Дія.Підпису або у режимі відеоконференцзв’язку.

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Пенсія виплачується на підставі документів, що містять достовірні відомості про її отримувача. Тому після отримання нового паспорта відповідні зміни мають бути внесені до особової картки пенсіонера у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО), а також до його пенсійної справи.

Отримання ID-картки: як пенсіонеру оновити паспортні дані

Внести зміни до пенсійної справи можна дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього пенсіонеру необхідно обрати пункт меню «Щодо пенсійного забезпечення», далі — «Внесення змін до пенсійної справи», а потім — «Заява про зміну особистих даних (у разі зміни ПІБ та/або паспортних даних)».

Таку заяву потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом.

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Таким чином, після отримання ID-картки важливо спочатку актуалізувати нові паспортні дані в системі ПФУ і лише після цього переходити до дистанційної фізичної ідентифікації.

Як пройти фізичну ідентифікацію після оновлення даних

Після актуалізації інформації пенсіонер, який отримав ID-картку, може пройти фізичну ідентифікацію дистанційно одним із двох способів:

за допомогою Дія.Підпису;

у режимі відеоконференцзв’язку.

Заміна паспорта: чому не варто одразу проходити відеоідентифікацію

У ПФУ звертають увагу на важливу послідовність дій. Якщо після заміни паспорта не оновити дані в РЗО та пенсійній справі й одразу проходити відеоідентифікацію, вона не буде успішною.

Причина полягає в тому, що інформація, яка вже міститься в системі Пенсійного фонду України, не збігатиметься з даними нової ID-картки, яку пенсіонер пред’являтиме під час сеансу ідентифікації.

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Отже, пенсіонеру, який отримав нову ID-картку, необхідно дотримуватися такої послідовності: спочатку оновити паспортні дані в пенсійній справі та РЗО, дочекатися їх актуалізації, а вже після цього проходити фізичну ідентифікацію за допомогою Дія.Підпису або відеоконференцзв’язку.

Раніше ми писали про те, що українцям загрожують штрафи за «старі» паспорти, та пояснювали, хто саме повинен обміняти паспорт-книжечку на ID-картку.

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