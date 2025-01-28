"Пенсія 3600, де я буду жити?": жінка з прифронтового міста відмовляється залишити рідний дім

На заклик місцевої влади покинути прифронтові міста, українці говорять, що їм нема куди і за що їхати, і краще залишитись вдома. Пенсіонери залишаються вдома, бо не можуть поїхати з такою пенсією. Вони відчувають, що в новому місці їм ніхто не допоможе, а виживати буде ще важче.

Про це розповіла мешканка одного з таких міст кореспонденту Новини 24/7.

"Їдьте, їдьте. Куди їхати? 3600 пенсія. Куди їхати, покажіть, адресу дайте. Куди їхати з такою пенсією? Де я сяду, що я там буду робить. Здохнуть? Та краще я дома тоді здохну", - емоційно каже жінка.

Вона розповіла, що вже виїжджала зі свого прифронтового міста, але була вимушена повернутися назад.

"Бо шо я там буду робить, хто мене буде там кормить? <…> Бо вони останнє деруть. Халупка якась – 8000 тисяч", - розповіла жінка і додала: "Де ж я візьму? в мене 3600. Ніхто не ставить питання".

Відповідаючи на питання, де такі ціни, вона уточнила, що мова йде про Дніпропетровську область.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ВПО повертаються в окупацію через відсутність підтримки з боку держави та фінансові труднощі. Держава надає лише обмежену допомогу, а "квартирне питання" залишається нерозв’язаним: відсутність житла та нормальних умов змушує людей повертатися туди, де вони хоч якось можуть пристосуватися до життя.

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