Пенсія у зв'язку з втратою годувальника 2022 року: хто може отримати, скільки і як це зробити

Непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утримуванні годувальника-військовослужбовця, що загинув, можуть отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Скільки виплачують і як її оформити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця призначається згідно з законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

За яких обставин призначають пенсію у зв'язку з втратою годувальника

Така пенсія призначається у разі смерті чи загибелі військовослужбовця під час проходження ним служби, а також:

смерть/загибель не пізніше трьох місяців після повернення зі служби;

смерть/загибель пізніше цього сроку в разі контузії, поранення, каліцтва тощо.

Хто може отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника

Як нагадали у Пенсійному фонді, даний вид пенсії призначають членам сім'ї загиблих/померлих військовослужбовців та людей, які перебували на службі в:

Національній поліції;

органах внутрішніх справ;

Національному антикорупційному бюро;

пожежній охороні;

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації;

службі судової охорони;

податковій поліції;

органах і підрозділах цивільного захисту;

Державній кримінально-виконавчій службі;

Бюро економічної безпеки тощо.

Право на отримання пенсії мають лише непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утримуванні годувальника, що загинув/помер. Дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи перебували вони на його утримуванні.

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Розмір залежить від причин смерті годувальника:

помер/загинув під час виконання службового обов'язку - 70% грошового забезпечення померлого/загиблого призначається кожному непрацездатному члену сім'ї (дружина,чоловік, батьки) або на іншого непрацездатного члена сім'ї загиблого/померлого годувальника, якщо право на пенсію має лише один член сім'ї, чи 50% грошового забезпечення померлого/загиблого призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на таку пенсію мають два чи більше непрацездатних члена сім'ї;

помер/загинув внаслідок нещасного випадку, який не пов'язаний з виконанням службових обов'язків - 30% грошового забезпечення померлого/загиблого.

Також варто звернути увагу, що розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника не може бути нижчою за 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (якщо це лише один член сім'ї) за 120% на двох осіб, які втратили працездатність, і 150% - на трьох чи більше осіб.

Нагадаємо, що від 1 липня 2022 року прожитковий мінімум становить 2027 гривень, а від грудня 2022 року ця цифра зросте до 2093 гривень.

Як отримати

Подайте заяву про призначення пенсії до уповноважених органів силових структур (відомств чи міністерств), в яких військовослужбовець проходив службу на момент загибелі/смерті.