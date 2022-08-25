Пенсія учасника бойових дій: як нараховується, який пільговий вік

Призначення пенсії залежить від багатьох причин, зазначає експерт Сергій Коробкін. Зокрема, від того, хто претендує на пенсію – кадровий військовий, який служив все життя в ЗСУ, чи коли пенсію оформляє цивільна людина, яка отримала статус учасника бойових дій, наприклад, ставши добровольцем. Статус учасника бойових дій може отримати й доброволець, і контрактник, і кадровий військовий. Розрахунок цих пенсій буде відрізнятися. Тому що військова пенсія призначатиметься за спеціальним Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», залежно від кількості вислуги років та сум грошового забезпечення, а в другому випадку пенсія обчислюється на загальних підставах, залежно від наявного страхового стажу і зарплати за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Вік і умови виходу на пенсію для цих категорій також відрізняються. Учасник бойових дій, який не є кадровим військовим, може вийти на пенсію на 5 років раніше і повинен мати страховий стаж. Тобто якщо не був все життя військовим, проте отримав статус УДБ, то для призначення пенсії потрібно не лише відповідне посвідчення, але і достатня кількість стажу. Кадровий військовий може піти на пенсію на 15 і навіть на 20 років раніше за наявності достатньої кількості військової вислуги.

Як отримати статус учасника бойових дій

Після завершення особами виконання бойових завдань у місячний термін командири (начальники) військових частин (підрозділів) повинні представити відповідні документи на розгляд комісії. Якщо командир цього не зробив, військовослужбовець може самостійно подати рапорт до відповідної комісії. Питання щодо надання статусу має бути розглянуто впродовж місяця.

Документи, необхідні, щоб отримати статус УБД ,такі:

доповідна записка командира військової частини, в якій вказується: псевдонім особи, годинні та просторові показники виконання ним поставленого завдання,

витяг з наказу про залучення особи до виконання бойових завдань,

витяги з документів, що стосуються поставлених завдань, зазначених у доповідній записці,

в разі потреби – документ, що підтверджує зв’язок поранення (контузії, каліцтва) з безпосереднім виконанням завдань, виданий відповідною військово-лікарською комісією.

Рішення про надання та позбавлення статусу УБД ухвалюється спеціальними комісіями, що утворені при силових відомствах: Міноборони, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужби тощо. Для розгляду спірних питань існують також міжвідомчі комісії. В окремих випадках питання розглядається Міністерством ветеранів.

В якому віці учасники бойових дій можуть виходити на пенсію

Чоловіки, як кадрові військові, так і ні, які мають статус УБД, можуть виходити на пенсію у 55 років, жінки – у 50. Чоловікам необхідно мати не менше 25 років страхового стажу, жінкам – 20 років. У цьому випадку вислуга років військовослужбовців прирівнюється до страхового стажу. Кадрові військові за наявності необхідної вислуги років можуть вийти на пенсію навіть раніше. Відповідне право на зниження пенсійного віку мають і родини військових, які загинули під час бойових дій. До родини військових належать дружина (чоловік), якщо вони не взяли повторний шлюб, батьки, яким надано статус сім’ї загиблого захисника/захисниці України.

Які надбавки до пенсії учасникам бойових дій

Учасникам бойових дій надбавка до пенсії встановлюється у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Станом на 1 липня 2022 року це становить 506,75 грн. Законом «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» від 2004 року передбачена ще цільова грошва допомога в розмірі 40 грн.

Загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим ніж 210% прожиткового мінімуму (норма діє на підставі постанови Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 року №543). Тобто наразі така пенсія не може бути меншою за 4 256,70 грн.

Особливості оформлення пенсії за вислугу років і за статус УБД

Для того, щоб оформити пенсію за вислугу років, потрібно звертатися до відділу кадрів тієї силової структури, до якої належить військовослужбовець, тобто за місцем служби чи роботи. Там допоможуть зібрати необхідні документи та передадуть їх до Пенсійного фонду. В той час, як учасник бойових дій спочатку має отримати відповідний статус і посвідчення, а вже потім із цим посвідченням треба самостійно звертатися до Пенсійного фонду (особисто або скориставшись порталом електронних послуг Пенсійного фонду).

Пенсія військовим за вислугу років призначається:

незалежно від віку – за наявності 25 років військової вислуги, а льотчикам і підводникам – за наявності 20 років,

в 45 років – якщо на день звільнення в цьому віці військовий має не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців календарної вислуги,

в 45 років – якщо на момент звільнення військовий має 20 років вислуги, незалежно від загального стажу.

Особливості обчислення стажу

Окремі види військової служби можуть зараховуватися до вислуги років у полуторному, подвійному і навіть потрійному розмірі. Наприклад, у потрійному розмірі зараховуються періоди участі в бойових діях, в тому числі час безпосередньої участі в АТО. Військова служба може бути зарахована і в загальний стаж, якщо йдеться про призначення звичайної пенсії за віком.

Як обчислюється розмір пенсії за вислугу років кадровим військовим

Базовий розмір пенсії за вислугу років становить 50-55% сум грошового забезпечення військовослужбовця. За кожен рік вислуги понад 20 років пенсія додатково збільшується ще на 1-3%, залежно від виду служби та пункту, за яким призначається пенсія. Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Також загальний розмір пенсії не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що від 1 липня становить 2 027 грн. Водночас діє постанова Кабінету Міністрів від 14 липня 2021 року №713, відповідно до якої загальний розмір пенсії, призначений за згаданим Законом, не може бути менше ніж 3 854 грн.

Доплати за особливі заслуги

Відповідно до Закону «Про особливі заслуги перед Україною», громадяни, нагороджені, наприклад, орденами, мають право на доплату до пенсії. Розмір доплат становить від 20 до 40 відсотків прожиткового мінімуму (від 405,40 до 810,80 грн).

Військовим, яким надано статус особи, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої України, яким, починаючи від 2014 року, вручений орден «Золота Зірка», особи, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів), доплачують до пенсії 70% прожиткового мінімуму, сьогодні це 1 418,90 грн. Від 1 січня 2023 року розмір цієї доплати мають суттєво підвищити. Залежно від нагороди, доплати тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, становитимуть щомісяця від однієї до трьох мінімальних зарплат. Доплата за особливі заслуги встановлюється незалежно від виду пенсії.

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