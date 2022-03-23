Пенсія в квітні 2022 року: чи можна розраховувати на перерахунок під час війни?

Пенсія в квітні 2022 року: чи буде перерахунок

Пенсія в квітні 2022 року: чи буде перерахунок

Попри війну Росії з Україною пенсіонери в березні 2022 року всі виплати отримали вчасно. Нині громадян пенсійного віку цікавить запитання: чи буде перерахунок пенсії в квітні 2022 року? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

В ПФУ розповіли, які пенсії чекають українців в квітні 2022 року.

На другий місяць весни індексації пенсій не заплановано, однак щорічно в Україні 1 квітня відбувається перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Тобто тим громадянам країни, які після призначення пенсії продовжують працювати та отримали від того моменту страхового стажу не менше 24 місяців.

Перерахунок пенсії автоматичний. Водночас враховується отриманий страховий стаж або страховий стаж + заробітна плата, яку пенсіонер отримує після призначення пенсії.

Оскільки перерахунок пенсії в квітні 2022 року буде індивідуальним, для того, щоб дізнатися свій розмір надбавки, необхідно використовувати коефіцієнт заробітку. Дізнатися його можна безпосередньо в територіальному відділенні Пенсійного Фонду в онлайн-кабінеті на сайті Пенсійного Фонду.



Зверніть увагу, що пенсіонерам, які працюють, не виплачуються доплати та надбавки (за непрацездатних членів сім’ї, проживання на територіях радіоактивного забруднення тощо).

Війна і пенсії 2022 року: як отримати виплати?

В багатьох регіонах України після вторгнення Росії пенсіонери і отримувачі соціальних виплат зіткнулися зі складнощами в отриманні грошей. Тому Міністерство соціальної політики допомогло запустити в певних місцевостіх спеціальний механізм. Наразі він працює в:

Донецькій області - Маріупольський та Волноваський райони, місто Маріуполь;

Запорізькій області - Пологівський, Василівський та Бердянський райони;

Луганській області - всі райони та міста;

Херсонській області - Херсонський (в межах колишнього Олешківського району) та Генічевський, міста Гола Пристань і Каховка;

Сумській області - Охтирський (в межах колишнього Тростянецького району);

Харківської області - Харківський, Ізюмський райони, міста Куп'янськ, Ізюм, Мерефа, майже всі регіони міста Харків;

Чернігівській області - Деснянський район (місто Чернігів) та частина Новгород-Сіверського району;

Київській області - Вишгородський (в межах колишнього Іванківського району).

Як працює спеціальний механізм та як отримати пенсії?

Грошові перекази на період воєнного стану в країні будуть здійснюватися через Ощадбанк. Потім він надсилатиме отримані пенсії людям. Для тих пенсіонерів, які і так отримували пенсію на банківську карту Ощадбанка нічого взагалі не зміниться. Зміни торкнуться лише тих, кому видавали гроші в "Укрпошті". Наразі Ощадбанк зможе здійснювати грошовий переказ за допомогою міжнародної платіжної системи MY TRANSFER.

Якщо в перелічених вище районах і містах люди хочуть отримати пенсію на "Укрпошті", потрібно звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку з довідкою з РНОКПП та паспортом протягом 60 днів.