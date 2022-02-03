Пенсія на лютий 2022: чи буде збільшення і скільки отримають пенсіонери? / Pexels

Пенсія в лютому 2022 року: скільки отримають пенсіонери і чи буде збільшення виплат

Пенсія в лютому 2022 року: скільки отримають пенсіонери і чи буде збільшення виплат

2022 року розмір пенсійних виплат буде підвищуватися поетапно. Це регламентовано держбюджетом-2022. Чи збільшиться пенсія в лютому і скільки отримають пенсіонери за другий місяць року — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Станом на 1 лютого 2022 року мінімальний розмір пенсії залишився на тому ж рівні і становить 1 934 грн. Її підвищення заплановано на липень та грудень 2022 року (до 2 027 грн та 2 093 грн відповідно).

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1 січня пенсія була підвищена вперше в поточному році. Але збільшення виплат торкнулося лише трьох категорій пенсіонерів:

особи, які отримали інвалідність внаслідок участі у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції ( I група отримує тепер мінімум 14 600 грн , II група — щонайменше 9 500 грн та III група отримує 7 000 грн );

внаслідок участі у атомній електростанції ( отримує тепер , — щонайменше та отримує ); пенсії по втраті годувальника 1 січня 2022 року виросли до 7 800 грн ;

1 січня 2022 року виросли до ; до пенсій жінкам, що народилися 1960 року, додали доплату в 9%.

В лютому не заплановано ніяких змін у розмірах пенсійних виплат, а наступна індексація пенсій відбудеться вже у березні.

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