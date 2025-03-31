Пенсії, бронювання та лікарняні: що зміниться для українців від 1 квітня

На українів від 1 квітня чекає низка нововведеннь / © ТСН.ua

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З початку квітня 2025 року в Україні набувають чинності важливі зміни, які вплинуть на різні сфери життя.

ТСН.ua зібрав ключові нововведення, які варто знати українцям.

Закінчення дії ліміту для переказів «з картки на картку»

Від 1 квітня 2025 року завершується дія тимчасового ліміту у розмірі 150 тисяч гривень на місяць для переказів між картками фізичних осіб.

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Нагадаємо, його запровадив Національний банк з 1 жовтня 2024 року на піврічний термін. Ліміт стосувався лише вихідних переказів між фізособами в межах одного банку (з «картки на картку), але не поширювався на волонтерів, осіб з підтвердженим доходом понад 150 тисяч гривень, внутрішні перекази між власними рахунками клієнта та перекази юрособам.

Зауважимо, що у грудні 2024 банки підписали безстроковий меморандум, який передбачав зниження ліміту до 50 тисяч гривень на місяць для переказів клієнтів, які визнані ризикованими за критеріями фінансових установ.

Нові правила оплати лікарняних

Згідно з новими змінами до закону № 4158, з 4 квітня 2025 року працівники, які мають кілька місць роботи (основне + сумісництво), зможуть отримувати лікарняні, декретні та допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за кожним місцем роботи.

Це означає, що тепер не буде обмежень на отримання соціальних виплат за сумісництвом, незалежно від кількості додаткових місць роботи.

У Пенсійному фонді України роз’яснили, що у разі тимчасової втрати працездатності, не пов’язаної з виробничою травмою, працівник також отримує виплати від кожного роботодавця.

Перші п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець у повному обсязі (100% середньої зарплати), а починаючи з шостого дня — виплати перебирає на себе Пенсійний фонд України.

Якщо ж нещасний випадок стався на виробництві, роботодавець, на підприємстві якого трапилася травма, зобов’язаний оплатити перші сімнадцять днів лікарняного у повному розмірі, після чого фінансування продовжує Пенсійний фонд.

Комуналка

Від 1 квітня тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення в Україні залишаться без змін. Квітень також є останнім місяцем опалювального сезону.

До кінця квітня побутовий тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн/кВт-год.

Для споживачів, які користуються електроопаленням, діятиме пільгова ставка — 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год на місяць.

Ціни на опалення, гарячу воду та газ у квітні не зміняться, адже мораторій на підвищення тарифів, запроваджений на час воєнного стану, продовжує діяти

Газ для побутових споживачів, які обслуговуються у «Нафтогазі», у квітні коштуватиме 7,96 грн/куб. м. У решти постачальників ціна коливатиметься від 7,79 грн до 9,99 грн/куб. м.

Нові правила бронювання

Дія відстрочок, які були оформлені для заброньованих працівників до 1 грудня 2024 року, закінчується 31 березня. Відтак, з квітня 2025 року для критично важливих підприємств більше не діятиме «швидке бронювання» і повертається стандартний термін бронювання в «Дії» — 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік.

Оскільки до 31 березня чинною є бронь, надана за старими правилами, то для перебронювання спершу потрібно анулювати стару бронь.

Критично важливі підприємства можуть здійснювати цю процедуру кожні 5 днів.

Зміни у ВЛК

У квітні постанови ВЛК оформлюватимуться в електронному форматі.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, таке нововведення дозволить військовозобов’язаним не йти з постановою про придатність чи не придатність до ТЦК.

Зокрема, інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру «Оберіг» і відображатиметься в «Резерв+».

Усі документи, які видавалися раніше, залишатимуться чинними. За бажанням, рішення ВЛК можна буде отримати й в паперовому вигляді.

Перерахунок та підвищення пенсій

Для працюючих пенсіонерів у квітні відбудеться перерахунок пенсій.

Йдеться про людей, які:

які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяці страхового стажу після призначення /попереднього перерахунку/ пенсії;

які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менше 24 місяці страхового стажу, але після призначення /попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки.

Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок.

Зауважимо, що перерахунок не поширюється на пенсіонерів, яким призначили пенсію за вислугу років та які не досягли 60 років.

Виплати ВПО

У квіті автоматично продовжується надання виплат внутрішньо переміщеним особам. Уряд подовжив їх ще на пів року. Також, люди зі статусом ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла. Нею можуть скористатися люди, які були змушені переїхати на найману квартиру через бойові дії.

Для цього потрібен офіційний договір. Першу заяву на виплати — можна зробити через застосунок «Дія».

Завершення реєстрації на НМТ

3 квітня закінчується реєстрація на основну сесію національного мультитесту (НМТ), яка розпочалася 6 березня.

До 8 квітня зареєстровані мають змогу в персональних кабінетах змінити предмет іспиту або населений пункт, де хочуть скласти НМТ: в Україні чи за кордоном.

Нагадаємо, основна сесія НМТ проходитиме протягом 14 травня — 25 червня, додаткова — з 14 до 25 липня.

Додаткова сесія відкрита для реєстрації з 9 по 14 травня, а корегувати дані можна до 19 травня.

Сигарети подорожчають

У квітні набере вступить у дію новий закон, який підвищує акцизний податок на тютюнові вироби.

Після зростання акцизів, ціна за пачку цигарок може зрости на 40 гривень відразу. Водночас, у Центрі економічної стратегії зауважують, що підвищення складе 20-25 гривень.

Як нагадують у Державній податковій службі України, з 1 квітня до 31 грудня 2025 року виробники та імпортери сигарет застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов’язання.

До 31 грудня 2025 року акциз (мінімальне податкове зобов’язання) на 1000 штук має становити 78 євро. Акциз (умова директиви) має складати 60% вартості пачки. Отже, мінімальна вартість сигарет із фільтром становитиме 117,78 грн.

При тому, наразі вітчизняні сигарети з фільтром у середньому коштують 96,79 грн (дані Держстату). Отже, пачка має подорожчати щонайменше на 21 грн. На цьому подорожчання не зупиниться.

Початок «сезону тиші»

Від 1 квітня по 15 червня, в України розпочнеться щорічний «сезон тиші», який передбачений законом «Про тваринний світ» для охорони тварин під час масового розмноження.

Як повідомляє Всесвітній фонд природи WWF-Україна, він стосується всіх, хто веде господарську діяльність у лісах, степах та біля водойм, або перебуває на цих територіях.

У природоохоронній організації зауважують, що у цей час у природі відбувається: цвітіння первоцвітів; народження дитинчат у багатьох диких тварин; шлюбний період у рисі та деяких птахів; пробудження від сплячки земноводних та плазунів, нерест багатьох риб та пошук нових територій у молодих бобрів.

Зокрема, не можна виконувати роботи та організовувати заходи, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою — стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверки, санітарні рубки лісу, використання моторних маломірних суден, проведення змагань на транспортних засобах.

Також, з 1 квітня розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Вона триватиме до 30 травня або до 19 червня. Терміни заборони залежать від регіону та місці риболовлі на:

річці,

озері,

водосховищі,

затоці.

У Держрибагентстві наголошують, що для створення сприятливих умов проходження нересту у цей час на водоймах забороняється:

пересування всіх транспортних засобів та моторних суден;

здійснення промислового рибальства та підводного полювання.

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