Пенсії для осіб з інвалідністю та УБД: чи очікувати підвищення у березні

В Україні триває нарахування пенсій та інших соціальних виплат. Зокрема, право на пенсійне забезпечення мають учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Хмельницькій області розповіли, чи змінився з 1 березня розмір пенсії для цих категорій осіб.

У ПФУ пояснили, що пунктом 6 Постанови №236 внесено зміни до пункту 1 постанови Кабміну від 28.07.2010 №656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій», а саме, з 1 березня 2026 року щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законом, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення) має становити не менше:

для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи — 18885 грн;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи — 15494 грн;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи — 10625 грн;

для УБД та постраждалих учасників Революції Гідності — 6197 грн.

