Пенсії, комунальні платежі, соціальні виплати: що очікує українців в серпні 2022 року

Що відомо про останні важливі зміни щодо пенсій, комунальних платежів, соціальних вилпат в Україні від серпня 2022 року? Чи планується підвищення пенсій та що станеться з соціальними виплатами і комунальними платежами - читайте в матеріалі ТСН.ua.

На що чекати пенсіонерам в серпні 2022 року

Останнє підвищення пенсій 2022 року відбулося 1 липня, а наступні заплановано на жовтень та грудень. Тому істотних змін у виплаті пенсій очікувати не потрібно. Підвищення пенсій в Україні пов'язане зі зміною прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність. На 1 серпня 2022 року ця сума становить 2027 грн (до 1 липня 2022 року було 1934 грн).

Отже, на 1 серпня 2022 року мінімальний розмір пенсії становить 2027 грн, а максимальний розмір - 20270 грн.

Чи змінюються в серпні 2022 року соціальні виплати

Державні допомоги підвищуються тоді, коли зростає прожитковий мінімум для працездатних осіб. А виплати на дітей пов'язані з прожитковим мінімумом, встановленим для дітей певного віку. В липні відбулося останнє підвищення прожиткового мінімуму. Наступне варто чекати лише у грудні 2022 року. А тому розмір соціальних виплат в серпні 2022 року залишається без змін.

Декретні виплати

Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами становить 100% від середньомісячного доходу жінки за місцем її роботи. Непрацюючі жінки (не ФОП, які сплачують ЄСВ) отримують виплати у розмірі не менше 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (а це - 650 грн/місяць). В серпні 2022 року нічого не зміниться. А тому жінки і надалі отримуватимуть:

за 180 днів декретної відпустки - 3900 грн;

за 140 днів декретної відпустки - 3033,33 грн;

за 126 днів декретної відпустки - 2730 грн.

Розмір аліментів

Розмір аліментів регулює Сімейний кодекс України. Він вставновлюється в залежності від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Від 1 серпня 2022 року змін не передбачається. А тому розмір аліментів не зміниться і становитиме:

мінімальна рекомендована сума: на дітей до 6 років - 2201 грн; на дітей від 6 до 18 років - 2744 грн;

мінімальний гарантований розмір (50% від прожиткового мінімуму): на дітей до 6 років - 1100,50 грн; на дітей від 6 до 18 років - 1372 грн;

максимальний розмір (10 прожиткових мінімумів): на дітей до 6 років - 22010 грн; на дітей від 6 до 18 років - 27440 грн.



Допомога матерям, які самі виховують дитину

Розмір виплат встановлюється як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину певного віку та середньомісячний сукупним доходом родини (на одного члена сім'ї). Від 1 серпня 2022 року він становить:

на дітей до 6 років - до 2201 грн;

на дітей від 6 до 18 років - 2744 грн;

на студентів стаціонару (18-23 років) - до 2600 грн.

Допомога з тимчасового безробіття

Змін в серпні 2022 року не передбачається. Останні зміни були 1 липня 2022 року. Відтоді максимальний розмір допомоги з тимчасового безробіття становить не більше 10 400 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено піклування або опікунство

Розмір цієї допомоги прирівнюється 2,5 прожитковим мінімумам на дитину певного віку. А на дітей з інвалідністю - трьом прожитковим мінімума на дитину відповідного віку. Від 1 серпня 2022 року він становить:

на дітей до 6 років - 5502,50 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років - 6860 грн;

на дітей віком до 6 років з інвалідністю - 6603 грн;

на дітей від 6 до 18 років з інвалідністю - 8232 грн.

Комунальні платежі: на які зміни чекати

У серпні 2022 року тарифи на електроенергію, газ та водопостачання залишатимуться на рівні липневих, оскільки Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який забороняє підвищувати вартість цих послуг під час війни. Також урядом було заборонено примусово стягувати борги за житлово-комунальні послуги під час дії воєнного стану.

Тарифи на електроенергію

Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію для населення. А тому від 1 серпня 2022 року тарифи залишаться незмінними. Згідно з постановою чинні тарифи будуть діяти до 31 жовтня 2022 року. Розмір тарифів, як і раніше буде залежати від обсягу спожитих кіловат-годин:

за місячне споживання до 250 кВт-година - 1,44 грн/кВт-година;

за місячне споживання понад 250 кВт-година - 1,68 грн/кВт-година.

Тарифи на воду

У серпні тарифи на водопостачання та водовідведення для населення будуть залишатися на тому ж рівні, що і до війни. Це було закріплено законодавчо відповідно до постанови уряду. Було прийнято рішення, що Нафтогаз продовжуватиме надавати газ виробникам на рівні 7,40 грн/м3. Така ціна повинна залишитися незмінною до 31 травня 2023 року.

Тарифи на газ

Від 1 серпня 2022 року всі користувачі будуть отримувати послуги за фіксованою ціною, яка становить 7,96 грн/м3 (без вартості транспортування і з ПДВ).