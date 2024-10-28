Пенсії по інвалідності мало: у ВР хочуть збільшити видатки на зарплати прокурорів на 3 млрд грн

Комітет з питань бюджету погодив збільшення зарплат прокурорів у 2025 році на 37%

Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", за якими пропонувалося відмовитися від збільшення зарплат прокурорів.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Таким чином, зарплати прокурорів наступного року можуть зрости на 37%. На підвищення передбачено три мільярди гривень. А загалом 13,3 млрд гривень у 2025 році буде витрачено на зарплати прокурорів. Таке рішення підтримали 14 членів бюджетного комітету, четверо утрималися, ще один проголосував проти.

"Дуже "своєчасне" рішення. Саме зараз треба підвищувати зарплати прокурорам. Тільки був скандал про виплати прокурорам – підтримали збільшити зарплати прокурорам на 37%. Боюсь навіть уявити, що буде далі", – різко зазначив нардеп.

За підрахунками нардепки Ніни Южаніної, зарплати прокурорів збільшать не на 37%, а на 25% порівняно з поточним роком.

"Пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету, який зараз розглядає проєкт бюджету на 2025 рік. Лобістами прокурорів у парламенті виявилися члени Комітету з питань правоохоронної діяльності. І це ще не всі бюджетні сюрпризи", – зазначила Южаніна.

Нагадаємо, в жовтні в Україні спалахнув новий корупційний скандал. Стало відомо, що десятки прокурорів майже у всіх областях оформили інвалідність для преференцій на роботі та уникнення мобілізації. Крім того, вони отримували пенсії по інвалідністю.

Наприклад, голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 49 прокурорів області. Днями генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку через скандали з оформленням інвалідності прокурорами.

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