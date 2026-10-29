Пенсії по-новому: вимоги до страхового стажу підвищать — кого це торкнеться вже від 2027 року

Пенсія

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Пенсійний вік в Україні для чоловіків та жінок залишається незмінним та становить 60 років. Водночас точний вік виходу на заслужений відпочинок залежить від декількох факторів, основний із них — тривалість страхового стажу. Мінімальний поріг для стажу буде підвищено від 1 січня 2027 року, тому частина українців ризикує не вийти на пенсію вчасно.

Про умови призначення пенсій розповіли у Пенсійному фонді України.

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Як зміняться умови виходу на пенсію

У 2026 році для українців діють такі вимоги:

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у 60 років — має бути мінімум 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років стажу;

у 65 років — від 15 до 23 років стажу.

Вже від початку 2027 року правила зміняться. Для 60-річних встановлять мінімальну планку в 34 роки стажу, для 63-річних — від 24 до 34 років, а для 65-річних — від 15 до 24 років стажу.

Які варіанти, якщо стажу бракує

Якщо людині виповнилося 60 років, але вона накопичила менше стажу, ніж необхідно, можна продовжити офіційно працювати. Кожен місяць роботи, за який сплачуються страхові внески, зарахують до стажу. Тривалість такої «відстрочки» залежить від того, скільки ще років стажу потрібно накопичити.

Держава також дозволяє докупити стаж «заднім числом», добровільно сплативши страхові внески. Відповідний договір укладається із Пенсійним фондом. Однак, якщо в людини значний дефіцит стажу, такий варіант може бути фінансово невигідним і буде краще почекати до 63 або 65 років.

Контролювати стаж потрібно задовго до пенсії

Українцям рекомендують відстежувати дані про свій стаж, навіть якщо до пенсійного віку ще далеко. Це допоможе уникнути проблем безпосередньо під час оформлення пенсії. Переглянути інформацію можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ, авторизувавшись за допомогою КЕП, «Дія. Підпису» або BankID.

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Якщо у реєстрі є якість неточності або невраховані періоди роботи, то зайнятися виправленням варто одразу. Дані про стаж, набутий після 1 січня 2004 року вносяться до реєстру автоматично, а періоди роботи до 2004 року можна підтвердити записами у трудовій книжці або іншими довідками, передбаченими законодавством.

Раніше ми писали про те, що пенсії можуть скоротити від 2027 року. В Україні пропонують запровадити понижувальні коефіцієнти для спеціальних пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів, та змінити порядок виплати судових боргів Пенсійного фонду.

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