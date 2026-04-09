Пенсії прокурорів в понад 200 тисяч гривень — це ганьба: у Раді вимагають реформи

Законопроєкт про скасування кланових прокурорських пенсій досі не потрапив до зали Верховної Ради, хоча він був рекомендований ще у травні минулого року.

Про це сказав нардеп, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Я вам назву декілька цифр: 245, 219, 193, 190, 172 тисячі — це топ-5 пенсій, які сьогодні отримуються за рішенням суддів. Це за місяць, не за рік. Чотири з цих п’яти — прокурорські пенсії», — наголосив він.

Гетманцев підкреслює, що чинна система дозволяє не лише отримувати захмарні пенсії, а ще й через суд значно їх збільшувати.

«Це — ганьба, що ми досі не можемо розглянути це питання. І це ганьба, що ми досі не тримали реальної пенсійної реформи, на яку очікує суспільство», — стверджує

За його словами, слід істотно змінити формулу нарахування пенсій, аби люди не втрачали до 20% через те, що їхній заробіток зважується на середній за три роки.

«Ми маємо змінити формулу індексації пенсій, прив’язаши її до середньої заробітної плати. Ми маємо запровадити другий рівен пенсійного забезпечення. Це потрібно було зробити ще 10 років тому», — висловився Гетманцев.

Рішення Кабміну про виплату 1500 гривень пенсіонерам, додає він, безумовно, важливе. Але воно не може замінити системну пенсійну реформу, яка потрібна людям. Середня пенсія сьогодні не досягає 7 тисяч гривень і є меншою за мінімальний прожитковий мінімум. За його словами, це потрібно виправити.

«Не встановлюючи шалені соціальні стандарти, які ми не можемо виконати. А роблячи це розумно», — завершив нардеп.

Нагадаємо, в Україні 2026 року провели індексацію пенсій. Середнє підвищення склало близько 12,1 %, що потребує додатково близько 7 млрд грн щомісяця для Пенсійного фонду. Грошей наразі вистачає, фінансування забезпечується податками з «білих» зарплат, але реального ефекту від індексації багато пенсіонерів майже не відчувають. Надбавка покриває лише незначну частину витрат, що показує обмеженість ресурсів солідарної пенсійної системи та потребу глибших реформ.