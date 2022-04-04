Пенсії в Україні: нові правила для нарахування виплат у разі втрати годувальника

З квітня 2022 року змінилися певні умови для студентів для отримання пенсії у разі втрати годувальника. ТСН.ua розповідає про нові правила.

Через війну Росії проти України змінюються умови надання пенсій, адже наразі не завжди можливо отримати або передати у відповідні органи документи, які необхідні для оформлення тих чи інших виплат. Тому у Міністерстві соціальної політики вирішили спростити процес отримання пенсії у разі втрати годувальника для студентів. Про це повідомляють на офіційній сторінці Мінсоцполітики в Facebook з посиланням на міністерку Марину Лазебну.

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Пенсія у разі втрати годувальника: що змінилося

Найближчим часом близько 10 тисяч дітей, які вже отримують пенсію у разі втрати годувальника, досягнуть повноліття. Проте вони мають право отримувати пенсійні виплати і під час навчання у закладах професійної чи вищої освіти. Проте для цього раніше вони повинні були надавати довідку, яка підтверджує факт навчання.

У зв'язку з війною, а також тим фактом, що наразі в багатьох регіонах України ведуться бойові дії, відтепер дітям не потрібно подавати жодних довідок, щоб отримувати пенсію у разі втрати годувальника. Пенсійний фонд буде самостійно збирати всі необхідні йому дані з професійних та вищих навчальних закладів про студентів, які навчаються на денній формі 2022 року. Ця інформація доступна в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.