Пенсії в Україні рахуватимуть по-новому: що зміниться

Пенсія / © ТСН

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В Україні оновили порядок підрахунку трудового стажу: відтепер громадянам зараховуватимуть роботу навіть за відсутності сплати ЄСВ. Крім того, Пенсійний фонд України підключиться до розшуку втрачених чи архівних відомостей про заробіток.

Про це повідомив експерт каналу «На пенсії».

Умови для зарахування «проблемного» стажу

Раніше було так: навіть якщо людина сумлінно працювала та отримувала зарплату, несплата ЄСВ могла позбавити її необхідних років стажу для виходу на пенсію.

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З серпня 2026 року ситуація зміниться. Набуває чинності Закон №4851-IX, який дозволяє враховувати такі «проблемні» періоди під час визначення права на пенсію, навіть якщо внески не перераховувались до бюджету.

Втім, є важлива умова. Підприємство повинно було офіційно нараховувати зарплату працівнику та подавати відповідну звітність до податкових органів.

Тобто держава має бачити документальне підтвердження того, що внески були нараховані, навіть якщо до бюджету так і не надійшли. Саме ці періоди допоможуть українцям набрати необхідний страховий стаж для виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років.

Що буде з розміром пенсії

Нові правила не передбачають автоматичного збільшення виплат.

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Для визначення розміру пенсії враховуватимуть лише ті місяці, за які страхові внески були фактично сплачені. Тобто «проблемний» стаж допоможе підтвердити право на пенсію, але не вплине на суму виплат так само, як періоди зі сплаченим ЄСВ.

Пенсійний фонд допомагатиме у пошуку документів

Втрата паперової трудової книжки більше не означатиме серйозних проблем під час оформлення пенсії. Відтепер Пенсійний фонд не зможе просто відмовити людині у виплатах через відсутність необхідних документів.

Новий закон зобов’язує ПФУ самостійно інформувати людину, якщо у електронних реєстрах не вистачає відомостей про трудову діяльність, та допомагати у пошуку даних для правильного перерахунку чи призначення пенсії.

Якщо паперова трудова книжка була втрачена або відсутня, підтвердити трудову діяльність можна буде за допомогою:

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електронних реєстрів;

архівних довідок;

інших офіційних документів і джерел інформації.

Подати документи для оформлення пенсії українці можуть як у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, так і дистанційно через портал електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, Пенсійний фонд роз’яснив, що буде з трудовими книжками після 10 червня. ПФУ продовжить приймати скановані копії паперових трудових книжок і після 10 червня 2026 року — дати завершення п’ятирічного перехідного періоду, визначеного законом для оцифрування даних.

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