Пенсії в Україні зростуть від 1 грудня: кому підвищать виплати і на скільки

В Україні від 1 грудня піднімуть пенсії. Розмір доплат для деяких категорій пенсіонерів сягне аж 660 гривень.

В Україні від 1 грудня Пенсійний фонд проведе планові перерахунки пенсій. Це відбудеться автоматично, пенсіонерам не доведеться звертатися до ПФУ.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що перерахунки пенсій будуть проведені у зв’язку з:

підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2027 грн до 2093 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік");

встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують "страхові" пенсії, на рівні 2500 грн або відповідно до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 2500 грн (пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963 "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому");

зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 в редакції постанови від 09.12.2021 № 1307).

Фото: Пенсійний фонд України

"Перерахунки пенсій проводяться автоматично без додаткових звернень пенсіонерів. Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проводитись з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати", — кажуть у Пенсійному фонді.

Фото: Пенсійний фонд України

Фото: Пенсійний фонд України

Фото: Пенсійний фонд України

Фото: Пенсійний фонд України

Фото: Пенсійний фонд України

Фото: Пенсійний фонд України

Фото: Пенсійний фонд України

Фото: Пенсійний фонд України

Нагадаємо, щоб зараз вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 29 років стажу. Від 2023 року стажу потрібно буде ще більше. Так, тривалість страхового стажу, який дає право на вихід на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме на один рік до 2028 року. Тоді, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати стажу не менше 35 років.

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