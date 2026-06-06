Пенсійна пастка: через одну поширену помилку ПФУ масово відмовляє українцям у виплатах

Досягнення пенсійного віку 60 років не гарантує отримання виплат від ПФУ

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Досягнення шістдесятирічного віку абсолютно не гарантує українцям автоматичного виходу на заслужений відпочинок на загальних підставах. Головною причиною відмов у призначенні законних пенсійних виплат залишається недостатня кількість підтвердженого страхового стажу. Через недоліки системи частина громадян дізнається про нестачу місяців роботи лише безпосередньо під час оформлення документів.

Про проблеми із зарахуванням відпрацьованих років та необхідні умови для своєчасного отримання грошей пише 24 Канал.

Причини втрати страхового стажу

В Україні право на пенсійне забезпечення визначається не просто фактом роботи, а регулярною та повною сплатою єдиного соціального внеску. Якщо недобросовісний роботодавець перераховував ці кошти не в повному обсязі або людина працювала неофіційно, такі періоди просто випадають із системи. Відповідно, тіньова трудова діяльність взагалі не формує жодних пенсійних прав для працівника.

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Додаткові серйозні труднощі під час розрахунків можуть виникнути через звичайні помилки в паперовій трудовій книжці. Також українці часто стикаються з відсутністю потрібних записів про прийом на роботу або повною втратою архівних документів, які підтверджують їхній стаж до 2004 року.

Вимоги до стажу у 2026 році

У дві тисячі двадцять шостому році для своєчасного виходу на пенсію у шістдесят років необхідно мати щонайменше тридцять три роки страхового стажу. Якщо ж людина встигла офіційно накопичити лише від двадцяти трьох до тридцяти двох років, право на пенсію виникне тільки у шістдесят три роки. За наявності від п’ятнадцяти до двадцяти двох років легальної роботи вийти на заслужений відпочинок дозволять аж у шістдесят п’ять років.

Саме через такі суворі вимоги експерти наполегливо рекомендують українцям заздалегідь перевіряти всю особисту інформацію в базах Пенсійного фонду. Постійний контроль за сплатою внесків роботодавцем допоможе уникнути неприємних несподіванок та бюрократичних проблем під час безпосереднього оформлення пенсії.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, українці зі страховим стажем у десять років взагалі не можуть оформити класичну вікову пенсію, оскільки мінімальний показник становить п’ятнадцять років. Проте такі громадяни можуть оформити соціальну допомогу, розмір якої поточного року становить лише 2595 гривень. Для оформлення цих скромних державних коштів особам похилого віку необхідно звернутися до місцевих органів соціального захисту населення.

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Крім того, українська пенсійна система передбачає спеціальні автоматичні вікові доплати для пенсіонерів, чиї загальні виплати не перевищують 10 340 гривень. Особам від сімдесяти до сімдесяти чотирьох років щомісяця доплачують до 300 гривень, від сімдесяти п’яти до сімдесяти дев’яти років — до 456 гривень, а старшим за вісімдесят років — до 570 гривень. Проте для отримання цих максимальних гарантованих сум жінкам потрібно обов’язково мати тридцять років стажу, а чоловікам — тридцять п’ять.

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