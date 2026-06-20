Пенсійна реформа в Україні: фінансист пояснив, чому підняти виплати нереально

Пенсія

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Анонсована в Україні пенсійна реформа, яка передбачає поділ виплат на базову та страхову частини, а також підвищення мінімальної пенсії, наразі не має фінансового підґрунтя. В українському бюджеті просто немає грошей на її реалізацію.

Про це в інтервʼю «Новини.LIVE» заявив відомий економіст і фінансист Сергій Фурса.

Експерт закликав українців позбутися ілюзій щодо швидкого та суттєвого зростання соціальних виплат, нагадавши, за чий рахунок зараз виживає українська солідарна система.

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«Зараз пенсію нам платять платники податків Європейського Союзу. Чи можемо ми до них прийти й сказати: „Дайте більше грошей“? Навряд чи. По-друге, навіть якщо ми повертаємося до нормальності, то все одно більше грошей економіка України не генерує», — констатував Фурса.

Чому українська економіка не здатна забезпечити пенсіонерів?

За словами фінансиста, головною перепоною для забезпечення гідного рівня життя літніх людей є не лише руйнівні наслідки повномасштабної війни, а й хронічні внутрішні проблеми держави. Ключова з них — масштабна тінізація бізнесу.

Фурса наголосив, що податкове навантаження на ВВП в Україні залишається критично малим. Причиною цього є те, що значна частина економіки продовжує працювати в «сіру», а масове ухилення від сплати податків позбавляє Пенсійний фонд необхідних надходжень.

Відтак, без подолання «тіні» та переведення ринку праці на повністю легальні рейки, будь-які спроби реформувати пенсійну систему залишатимуться лише деклараціями на папері.

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Нагадаємо, у квітні 2026 року українські пенсіонери отримали підвищені пенсії, адже відбулася індексація. У середньому виплати зросли до 7236 грн. Проте досі значна частка пенсіонерів отримує лише 3500 грн. Найбільше підвищення отримали пенсіонери, які продовжують працювати.

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