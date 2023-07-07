Пенсійне посвідчення за 6 тисяч доларів: на Львівщині викрили нову схему втечі за кордон

На Львівщині викрили нову схему втечі за кордон. Організатор незаконно переправляв осіб через держкордон за 6 тисяч доларів.

Про це інформують у Львівській обласній прокуратурі.

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Львова.

За грошову винагороду він обіцяв військовозобов’язаному надати фіктивні документи, а саме підроблене пенсійне посвідчення. Останнє надавало його володільцю право безперешкодного виїзду за межі України.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання ним грошових коштів.

"Слідчі дії тривають. Вживаються заходи для встановлення інших причетних осіб. Наразі прокурором скеровано до суду клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині викрито та повідомлено про підозру керівникові благодійного фонду за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Крім того, у Києві троє містян передавали представникові спецслужб РФ дані про об’єкти критичної інфраструктури.

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