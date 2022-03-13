Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та "Укрпошті" 38,3 млрд грн - Шмигаль

Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальних грошових допомог для тих, хто евакуювався.

Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та "Укрпошті" 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму зверненні 12 березня. Він зазначив, що соціальний захист населення — один з важливих напрямків роботи уряду.

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"Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог. Автоматично подовжуються пільги, допомоги, субсидії. Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальних грошових допомог для тих, хто евакуювався — через грошові перекази", - наголосив прем'єр.

Шмигаль додав, що для працівників та фізичних осіб підприємців у застосунку "Дія" запрацювала оновлена програма єПідтримка.

"У межах цієї програми кожен робітник або підприємець, у якого війна забрала роботу, може отримати 6,5 тис. грн. Заявку на отримання такої допомоги подали вже 2 млн українців. І в нас достатньо коштів для виплати усім, хто цього потребує", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів. Йдеться про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо.