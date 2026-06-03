Пенсійний фонд роз'яснив, що буде з трудовими книжками після 10 червня

Трудова книжка / © УНІАН

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Пенсійний фонд України продовжить приймати скановані копії паперових трудових книжок і після 10 червня 2026 року — дати завершення п’ятирічного перехідного періоду, визначеного законом для оцифрування даних.

Про це повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Малецький

За його словами, роботодавці та працівники і надалі зможуть подавати відомості з паперових трудових книжок через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Відмова від цієї можливості після завершення перехідного терміну не передбачена чинним законодавством.

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У ПФУ зазначають, що вже оцифровано понад 10 млн трудових книжок, однак близько 1,5 млн документів ще потребують перенесення до електронного реєстру застрахованих осіб.

У відомстві нагадують, що паперові трудові книжки більше не є основним інструментом кадрового обліку, однак записи в них зберігають юридичну силу та враховуються при призначенні пенсій.

Відсутність оцифрованої трудової книжки не призводить до втрати страхового стажу, оскільки дані після 2004 року вже містяться в системі персоніфікованого обліку.

За потреби документи за попередні періоди можуть бути подані до ПФУ в будь-який час для оцифрування.

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Нагадаємо, до 10 червня 2026 року українцям радять оцифрувати трудові книжки, щоб уникнути проблем із підтвердженням стажу та оформленням пенсії. Особливо це стосується тих, хто працював до 2000–2004 років, адже ці дані можуть бути відсутні в електронних реєстрах.

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