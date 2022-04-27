Пенсію у разі втрати годувальника відтепер можуть отримати родичі зниклих безвісти

Члени родин осіб, зниклих безвісти, можуть отримати пенсію по втраті годувальника. Як отримати пенсію по втраті годувальника родичам розповіли в Мінсоцпол
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна пояснила, як родичам отримати таку пенсію.
Коли людині надається статус "зниклої безвісти"
Людина набуває статусу зниклої безвісти з дати подання до територіального органу Нацполіції заяви про розшук людини, зниклої безвісти. Правовий статус людини, зниклої безвісти, визначений у законі України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти". Таку заяву можуть подати родич, представник військового формування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, об'єднання громадян або будь-хто, кому стало відомо про зникнення людини.
Подати заяву про безвісти зниклу людину можна за телефоном гарячої лінії Національної поліції: 089 420 18 67.
Коли родичі можуть отримувати пенсії по втраті годувальника
Через місяць з дати внесення інформації про зникнення людини до Єдиного реєстру досудових розслідувань члени сім’ї таких людей можуть отримувати пенсії.
Куди звертатися за призначенням пенсії
Звернутися потрібно в будь-яке відділення Пенсійного фонду України або через вебпортал Пенсійного фонду.
Хто з родичів зниклого безвісти, має право на пенсію у разі втрати годувальника
- Діти віком до 18 років.
- Діти від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання.
- Діти зниклого безвісти, які є сиротами, до 23 років незалежно від факту навчання.
- Чоловік або дружина, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.
- Чоловік або дружина, а в разі їхньої відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.
- Батьки й чоловік або дружина зниклого безвісти, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів до існування.
.Які особливості виплати пенсії по втраті годувальника родичам зниклих безвісти
- Пенсію виплачують протягом всього часу коли людина, зникла безвісти, зберігає цей статус.
- Пенсія по втраті годувальника непрацездатним родичам, які були на утриманні зниклих безвісти, призначається незалежно від тривалості страхового стажу людини, яка зникла.
- Якщо до Єдиного реєстру досудових розслідувань вноситься відмітка про встановлення місця перебування, місця поховання чи перебування останків зниклого безвісти, то відповідні зміни вносяться щодо строку призначення пенсії з урахуванням встановлених обставин.
- Якщо людина має статус зниклої безвісти, це не позбавляє її родичів або інших осіб права звернутись до суду із заявою про оголошення такої особи померлою у порядку, передбаченому законодавством.
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