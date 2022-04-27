Пенсію у разі втрати годувальника відтепер можуть отримати родичі зниклих безвісти

Пенсію у разі втрати годувальника відтепер можуть отримати родичі зниклих безвісти

Члени родин осіб, зниклих безвісти, можуть отримати пенсію по втраті годувальника. Як отримати пенсію по втраті годувальника родичам розповіли в Мінсоцпол

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна пояснила, як родичам отримати таку пенсію.

Коли людині надається статус "зниклої безвісти"

Людина набуває статусу зниклої безвісти з дати подання до територіального органу Нацполіції заяви про розшук людини, зниклої безвісти. Правовий статус людини, зниклої безвісти, визначений у законі України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти". Таку заяву можуть подати родич, представник військового формування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, об'єднання громадян або будь-хто, кому стало відомо про зникнення людини.

Подати заяву про безвісти зниклу людину можна за телефоном гарячої лінії Національної поліції: 089 420 18 67.

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Коли родичі можуть отримувати пенсії по втраті годувальника

Через місяць з дати внесення інформації про зникнення людини до Єдиного реєстру досудових розслідувань члени сім’ї таких людей можуть отримувати пенсії.

Куди звертатися за призначенням пенсії

Звернутися потрібно в будь-яке відділення Пенсійного фонду України або через вебпортал Пенсійного фонду.

Хто з родичів зниклого безвісти, має право на пенсію у разі втрати годувальника

Діти віком до 18 років.

Діти від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання.

Діти зниклого безвісти, які є сиротами, до 23 років незалежно від факту навчання.

Чоловік або дружина, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

Чоловік або дружина, а в разі їхньої відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Батьки й чоловік або дружина зниклого безвісти, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів до існування.

.Які особливості виплати пенсії по втраті годувальника родичам зниклих безвісти

Пенсію виплачують протягом всього часу коли людина, зникла безвісти, зберігає цей статус.

Пенсія по втраті годувальника непрацездатним родичам, які були на утриманні зниклих безвісти, призначається незалежно від тривалості страхового стажу людини, яка зникла.

Якщо до Єдиного реєстру досудових розслідувань вноситься відмітка про встановлення місця перебування, місця поховання чи перебування останків зниклого безвісти, то відповідні зміни вносяться щодо строку призначення пенсії з урахуванням встановлених обставин.

Якщо людина має статус зниклої безвісти, це не позбавляє її родичів або інших осіб права звернутись до суду із заявою про оголошення такої особи померлою у порядку, передбаченому законодавством.

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