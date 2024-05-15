Пентагон робить все можливе, щоб надати Україні критично важливі боєприпаси

У Пентагоні вважають, що в Україні - складна ситуація.

Пентагон докладає всіх зусиль, аби якомога скоріше забезпечити доставлення в Україну озброєнь та боєприпасів, передбачених двома останніми оборонними пакетами.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Ми дуже наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну», - зауважив представник оборонного відомства США.

За його словами, на полі бою в Україні - складна ситуація, але ЗСУ продовжують захищати територію своєї держави, і США мають намір забезпечити їх допомогою.

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«Ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливі боєприпаси, а також інше постачання, якого вони потребують», - наголосив речник Пентагону.

Хто допомагає Росії

Міністр оборони США зазначив, що Росія змогла "підвестися на ноги" після втрат, яких вона зазнала від Збройних сил України, завдяки допомозі від Ірану та Північної Кореї. Ці країни надали російським агресорам безпілотники, ракети та боєприпаси.

Окрім того, за словами Остіна, Китай допоміг Росії налагодити власну військову промисловість.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Роман Костенко повідомив, що частина зброї від США вже прибула до України, інша зараз перебуває в дорозі.

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