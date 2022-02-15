Пентагон шукає спосіб наземної доставки летальної зброї для України

Остін хоче використати наземні маршрути, щоб надати українцям летальну допомогу, якщо Росія почне атаку.

Пентагон сподівається надати військову допомогу Україні через наземну доставку, щоб допомогти Києву з опором усередині країни у разі вторгнення Росії.

Про це із посиланням на власні джерела у Палаті представників США повідомляє The Hill.

За даними видання, американський міністр оборони Ллойд Остін хоче використати наземні маршрути замість доставки повітрям, щоб надати українцям летальну допомогу, якщо Росія почне атаку.

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Відповідну заяву радник із національної безпеки США Джейк Салліван нібито озвучив членам Палати представників під час приватної розмови у понеділок, 14 лютого.

Очікується, що очільник Міноборони США порушить відповідне питання під час переговорів з представниками країн НАТО цього тижня, коли із робочими візитами поїде до Брюсселя та Східної Європи.

Нагадаємо, що Остін візьме участь в нараді міністрів оборони НАТО 16-17 лютого, організованій генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, а також відвідає Бельгію, Польщу та Литву, де зустрінеться з високопоставленими військовими та урядовими лідерами.

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