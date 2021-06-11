Пентагон виділив Україні ще $150 млн для боротьби з російською агресією

Зеленський подякував американській адміністрації за "надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України".

Міністерство оборони США затвердило другу частину пакету безпекової допомоги Україні на суму 150 млн доларів за програмою USAI.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства України в США.

"Традиційно, згідно з чинним американським законодавством, друга частина допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони", - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб Пентагон сподівається "допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони і поліпшити взаємодію з НАТО".

Зазначається, що Україна отримає, зокрема, контр-артилерійські радари, безпілотні повітряні системи, засоби захищеного зв'язку, радіоелектронної боротьби і військової медичної евакуації. Окрім того, допомога передбачає навчання та обладнання "для підвищення оперативної безпеки і можливостей баз ВПС України".

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Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Пентагону. "Вдячний американській адміністрації за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших вояків", - написав він у Twitter.

У березні Міністерство оборони США виділило 125 мільйонів доларів для підвищення оборонного потенціалу України.

Очікувалося, що кошти будуть використані, зокрема, на закупівлю двох патрульних катерів типу Mark VI. Пакет також передбачав передачу Україні контрбатарейних радарів, тактичного обладнання, придбання різного спорядження і постійну підтримку супутниковими знімками.

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