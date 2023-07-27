Перебіг наступу, доповіді Залужного та Буданова: Зеленський прибув до Дніпра та провів виїзну Ставку

На засаданні обговорювали ситуацію на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 липня, прибув до Дніпра. Там розпочав робочий день зі Ставки верховного головнокомандувача, яка відбувалася в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія".

Про це він повідомив на сторінці у телеграм-каналі.

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На засаданні обговорювали ситуацію на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій Сил оборони. Глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського, а також дані розвідки від керівника ГУР Кирила Буданова.

"Пильна увага до забезпечення військ боєприпасами. Доповіді заступника міністра оборони Замлинського та командувача сил логістики Гуляка.Результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень – командувач Повітряних сил Олещук", - написав він.

Такж він повідомив, що добігає кінця всеохопна перевірка військкоматів (ТЦК). За результатами одинадцять областей – на особливому контролі.

Нагадаємо, Зеленський вніс до Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації.

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