Перебігала дорогу в забороненому місці і гепнулась: у Харкові поліція забрала в матері 1-річну дитину

Перебігала дорогу в забороненому місці і гепнулась: у Харкові поліція забрала в матері 1-річну дитину

Медичні працівники оглянули дівчинку та виявили на її тілі ушкодження.

У Харкові поліція забрала в 36-річної матері 1-річну дитину. Жінка із донькою на руках перебігала дорогу в забороненому місці, поскандалила із водіями та впала.

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

За даними правоохоронців, жінка перебуває на обліку служби у справах дітей та притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.

Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Медичні працівники оглянули дівчинку та виявили на її тілі ушкодження. Дівчинку в матері вилучили та госпіталізували.

У поліції встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Харкові нетвереза жінка разом із маленькою дитиною на руках перебігала дорогу з жвавим рухом, порушуючи ПДР. На узбіччі вона просто впала, зачепившись за бордюр.

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