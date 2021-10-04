Перебігали дорогу в невстановленому місці: під Запоріжжям судили жінку, гуси якої спричинили ДТП і пошкодили авто

Перебігали дорогу в невстановленому місці: під Запоріжжям судили жінку, гуси якої спричинили ДТП і пошкодили авто

Водій автівки намагався уникнути зіткнення з гусьми, але все одно, влетів у стадо.

У Запорізькій області на лаві підсудних опинилася власниця гусей. Жінку звинуватили у тому, що її птахи спричинили ДТП.

Про це повідомляє ForPost з посиланням на реєстр судових рішень.

Курйозний випадок стався 3 вересня 2021 року у селі Новомиколаївка Пологівського району Запорізької області. Місцева мешканка випасала стадо гусей. Вона на якийсь час відволіклася, гуси залишилися без нагляду і зненацька гайнули на дорогу. В цей час повз проїздив автомобіль Chevrolet , водій якого намагався загальмувати, але гусей все ж таки збив. В результаті авто отримало незначні механічні пошкодження, а птахи хоч і залишилися живими,але отримали незначні травми.

Поліцейські, які прибули на місце ДТП, розтлумачили її як порушення правил дорожнього руху, а саме пункту 7.7 згідно з яким особам, які керують гужовим транспортом, і є погоничами тварин, забороняється залишати їх на смузі дороги без нагляду та випасати їх.

Господиню гусей поліцейські визнали винною в ДТП і склали на неї протокол. Жінка з обвинуваченням не погодилася.

За результатами розгляду справи суд ухвалив рішення, що патрульні неправильно витлумачили ПДР і зарахували власницю гусей до власників рогатої худоби, про яку йдеться в пункті 7.7 ПДР.

В результаті суд визнав жінку невинною в скоєнні ДТП, а справу закрили у зв’язку з відсутністю в діях власниці гусей складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, що адміністрація одного з найбільших аеропортів у світі - нідерландського Схіпхола - задля експерименту взяла на роботу два десятки свиней заради забезпечення безпеки польотів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання