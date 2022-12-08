Перебігав через колію: у Вінницькій області поїзд розчавив чоловіка

На залізничному перегоні у селі Сальник сталася трагедія.

У Вінницькій області 70-річний чоловік загинув під колесами швидкісного поїзда сполученням "Вінниця-Чернігів".

Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Подія сталася 7 грудня на залізничному перегоні у селі Сальник Хмільницького району. За попередньою інформацією, чоловік перебігав залізничну колію та потрапив під поїзд. Керував ним 28-річний машиніст.

Причини та обставини загибелі чоловіка слідчі наразі з’ясовують. За таке правопорушення передбачено покарання до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області поїзд збив жінку, яка переходила колії. Медики не змогли врятувати їй життя.

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