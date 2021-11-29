Перебігав дорогу на "червоне" світло: у Полтаві на "зебрі" авто збило 10-річного хлопчика (відео)

Дитина перебуває у реанімації.

У Полтаві сталася ДТП за участю пішохода. Хлопчик вирішив проскочити перед автівкою, але водій не встиг загальмувати і збив дитину.

Відео ДТП виклали в телеграм-каналі "V Poltave".

На кадрах видно, як хлопчик, переходячи дорогу пішохідним переходом, вирішив прискоритися і побіг. Одна з автівок зупинилася, тоді як позашляховик не побачив дитину і збив її. Хлопчик відлетів на кілька метрів.

Повідомляється, що дитину у важкому стані доправили до лікарні. Зараз 10-річний пішохід перебуває у реанімації.

Нагадаємо, що у Києві вантажний мікроавтобус на швидкості влетів у натовп людей, які переходили дорогу регульованим пішохідним переходом на проспекті Академіка Палладіна. В результаті загинув велосипедист та травмувався один із пішоходів.

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