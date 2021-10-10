Перебігав дорогу: на трасі Київ – Одеса Hyundai збив чоловіка

Подія сталася на 433 кілометрі автодороги поблизу села Бринівка.
10 жовтня в Одеській області водій іномарки збив чоловіка. Травми, які отримав постраждалий, виявилися не сумісними з життям.
Як повідомили в пресслужбі поліції, 34-річний одесит на Hyundai наїхав на 58-річного місцевого жителя, коли той перебігав дорогу в невстановленому і неосвітленому місці.
Правоохоронці перевірили водія на вміст алкоголю в крові, результат тесту показав, що він був тверезий.
Відомості щодо аварії внесені до ЄРДР за ч.2 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Триває слідство.
Нагадаємо, у маршрутний автобус "Київ -Бровари" на великій швидкості ззаду влетіло легкове авто. У салоні маршрутки були пасажири. Щонайменше двоє людей загинуло.