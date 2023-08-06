Перебігав дорогу: в Одеській області легковик на смерть переїхав хлопчика

На автодорозі "Одеса - Рені" в межах села Орлівка легковик на смерть збив 7-річного хлопчика.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, 36-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись однією з вулиць, наїхав на хлопчика, коли той перебігав дорогу у непередбаченому для переходу місці. Хлопчика забрали до лікарні, де від отриманих травм він помер.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про автопригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, поблизу Ужгорода поліцейський на смерть збив 15-річного хлопця, який переходив дорогу.

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