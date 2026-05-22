Перебої з постачанням газу: народний депутат зробив тривожний прогноз

Через падіння власного видобутку Україна ризикує зіткнутися з жорстким дефіцитом газу. Крім того, ворог щодня б’є по свердловинах та вузлах збору палива.

Про це заявив в ефірі Ранок.LIVE народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко.

«Ворог хоче створити перебої з постачанням газу. А це для будь-якого обласного центру, особливо Києва, просто життєво. Когенерація ж так само залежить від газу. Без стабільного газопостачання всі розрекламовані альтернативні джерела енергії стануть марними, тому фізичний захист сховищ має бути пріоритетом», — зазначив він.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що ключова проблема не в дефіциті ресурсу, а у фінансах. Газ у Європі є, і Україна технічно може його імпортувати у необхідних обсягах. Але головне питання — чи знайдуться кошти, щоб цей газ закупити і закачати в підземні сховища.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев заявив, що через високу ймовірність масованих атак РФ на українську газову систему, Кабінет міністрів повинен невідкладно подбати про додаткову безпеку видобувних та транспортних потужностей. Вчасне зміцнення енергооб’єктів є критичним, оскільки реанімація пошкодженої газової мережі — процес тривалий та технологічно складний.

