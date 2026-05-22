ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Перебої з постачанням газу: народний депутат зробив тривожний прогноз

Українці вже звикли жити за графіками відключень електроенергії, тому питання газу звучить дедалі гучніше.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Газ

Газ

Через падіння власного видобутку Україна ризикує зіткнутися з жорстким дефіцитом газу. Крім того, ворог щодня б’є по свердловинах та вузлах збору палива.

Про це заявив в ефірі Ранок.LIVE народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко.

«Ворог хоче створити перебої з постачанням газу. А це для будь-якого обласного центру, особливо Києва, просто життєво. Когенерація ж так само залежить від газу. Без стабільного газопостачання всі розрекламовані альтернативні джерела енергії стануть марними, тому фізичний захист сховищ має бути пріоритетом», — зазначив він.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що ключова проблема не в дефіциті ресурсу, а у фінансах. Газ у Європі є, і Україна технічно може його імпортувати у необхідних обсягах. Але головне питання — чи знайдуться кошти, щоб цей газ закупити і закачати в підземні сховища.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев заявив, що через високу ймовірність масованих атак РФ на українську газову систему, Кабінет міністрів повинен невідкладно подбати про додаткову безпеку видобувних та транспортних потужностей. Вчасне зміцнення енергооб’єктів є критичним, оскільки реанімація пошкодженої газової мережі — процес тривалий та технологічно складний.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie