Перебрала повноваження і заходилася вгамовувати людей: у Мелітополі "липовій" міській голові повідомлено про підозру у держзраді

Перебрала повноваження і заходилася вгамовувати людей: у Мелітополі "липовій" міській голові повідомлено про підозру у держзраді

Після викрадення чинного міського голови депутатка заходилася виконувати його обов'язки і працювати на окупантів.

У Мелітополі за організацію окупаційної влади у Мелітополі повідомлено про підозру депутатці міськради.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

Повідомлено про підозру депутатці від ОПЗЖ Мелітопольської міської ради Галин Данильченко за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

"На виконання отриманого від представників Російської Федерації завдання представниця місцевої влади проголосила себе "виконуючою обов’язки Мелітопольського міського голови" та активно здійснювала дії щодо організації та упорядкування окупаційної влади на території м. Мелітополь та Мелітопольського району. Проголосивши про створення невизначеного законодавством України органу – "Комитет народных избранников", підозрювана закликала громадян України до його підтримання та припинення супротиву мешканців міста окупаційній владі", - повідомляють у генпрокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти, які викрали міського голову Івана Федорова, призначили нового "мера". Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.