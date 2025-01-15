Перебронювання за 72 години: що варто знати про мобілізацію 2025 року

В Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці.

Від початку 2025 року на військовозобов’язаних українців чекають зміни у бронюванні та призову на службу.

Що відомо – читайте у матеріалі від ТСН.ua

Подовження мобілізації в Україні

Верховна Рада України 15 січня підтримала законопроєкт №12405, що передбачає чергове подовження загальної мобілізації.

"Рада проголосувала за закон #12405 про чергове продовження проведення загальної мобілізації. ЗА – 310", – написав народний депутат Ярослав Железняк.

Як повідомив нардеп, мобілізація буде подовжена від 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Це вже вчотирнадцяте, коли парламент ухвалює подовження мобілізації в умовах війни.

Обмежено придатні мають пройти ВЛК

Через продовження мобілізації на низку громадян чекає перебронювання та ВЛК. Зокрема, юрист Тарас Боровський пояснив, навіщо "обмежено придатні" мають пройти ВЛК.

У травні 2024 року в Україні скасували поняття "обмежено придатний" до служби в лавах Сил оборони.

Чоловіки, які, за висновками ВЛК, раніше були визнані обмежено придатними, мали пройти повторний медогляд протягом дев’яти місяців після набуття чинності закону. Їх визнають або придатними, або непридатними – відповідно до стану здоров'я.

Вони мають пройти ВЛК і актуалізувати свій статус до 5 лютого 2025 року. Якщо ж чоловіки цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень.

За словами військового юриста Тараса Боровського, у законі не зовсім чітко визначено: чи потрібно військовозобов'язаним особам самостійно йти до ТЦК, чи їх викличуть повісткою.

"Закон трошки заплутався щодо того, на кого покладається обов'язок: чи вони мають прийти до ТЦК, чи ТЦК викликає їх повісткою. Чи вони мають прийти, чи ТЦК має відправити їх на ВЛК. Все це викликає питання", – пояснив юрист.

Водночас Боровський попередив, що чоловіки, які не актуалізують дані про "обмежену придатність", можуть отримати штраф, адже це порушення правил військового обліку. Але він вважає, що автоматично 6 лютого цей штраф нікому "не прилетить".

Мобілізація жінок

В Україні жінки не підлягають призову, вони можуть почати служити у війську лише добровільно.

Проте, вони можуть пройти базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

Як наголосив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, БЗВП – це необхідні навички виживання в сучасному світі, які потрібні кожній людині незалежно від статі.

Верховна Рада України 9 січня проголосувала за зміни до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (№12076) щодо медичного обліку під час підготовки призовників.

Тепер проходження БЗВП для жінок буде виключно добровільним, про що повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Також добровільною буде взяття на військовий облік. І примусової мобілізації жінок в Україні не буде.

Відстрочка для студентів

В застосунку "Резерв+" уже цього тижня має запрацювати послуга відстрочки від мобілізації для студентів, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Фейсбуці.

За словами Черногоренко, відстрочка в "Резерв+" для студентів запрацює орієнтовно від 13 до 19 січня.

Нагадаємо, щоб отримати довідку з ЄДЕБО, вам потрібно звернутися до свого закладу освіти. В деяких університетах заявки на довідки для відстрочки приймають електронною поштою.

Працівники вашого навчального закладу сформують і видадуть вашу довідку з ЄДЕБО.

Потім цю довідку ви маєте подати до ТЦК, звернувшись туди особисто.

Перебронювання військовозобов'язаних

28 лютого 2025 року закінчується термін бронювання у всіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні.

Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть анулювати відстрочку від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств, які раніше були заброньовані.

Таку практику, каже нардеп, уже зафіксували в Миколаївському обласному центрі комплектування, який, як зазначено, "діє в межах чинного законодавства". За словами Федієнка, проблема полягає в тому, що тепер таку людину демобілізувати неможливо.

Депутат пояснює: підприємства можуть поставити зарплату "хоч сто тисяч", але навіть це не дає гарантії, що працівника вдасться убезпечити від мобілізації.

Федієнко зауважив, що на всіх нарадах неодноразово обговорювали проблему маніпуляцій із бронюванням військовозобов’язаних, але є й інша ситуація, коли навіть за наявності бронювання ТЦК не вносить інформацію про нього до системи "Оберіг".

Тож підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, які відповідають критеріям і не втратили свій статус або набули такого статусу, мають подати своїх військовозобов’язаних працівників у списках на бронювання, зокрема, через портал “Дія”.

Також читайте Мобілізація під дулом: росіяни почали примусовий призов у тимчасово окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua. розповіла, що військовозобов’язані, яких роботодавці не встигнуть забронювати, або якщо підприємство втратило статус критично важливого, втратять бронювання від 28 лютого 2025 року і відповідно й відстрочку, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

Бронювання, які були реалізовані від 1 грудня 2024 року вже за новими правилами згідно з постановою Кабміну №1332, є чинними на відповідний строк.

За постановою Кабміну №1332, підприємства, які мають статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил, мають бути включені до Єдиного переліку критично важливих підприємств на підставі поданого Мінекономіки або державним органом відповідного повідомлення засобами порталу “Дія” в довільній формі.

Після цього таке підприємство може подавати своїх працівників у списках на бронювання через портал “Дія”. У списках зазначаються відомості про таке підприємство та військовозобов’язаних осіб.

“У разі, якщо військовозобов’язаний працівник перебуває на військовому обліку, у трудових відносинах з підприємством, яке його бронює, уточнив вчасно свої персональні дані та не перебуває в розшуку, протягом 72 годин від моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів береться на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки в автоматичному режимі”, – розповіла Марина Бекало.

Алгоритм оформлення бронювання працівника на порталі "Дія":

зайдіть у кабінет громадянина;

оберіть розділ "Подати заяву";

вкажіть дані кандидатів для бронювання;

підтвердьте, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень;

перевірте введені дані та підпишіть заяву.

Мобілізація безробітних

Як зауважили в уряді, основною метою мобілізації є залучення осіб без офіційного працевлаштування. Проте в Сухопутних силах уточнюють, що призивають не тільки безробітних, але й проводять оповіщення на підприємствах.

За словами офіцерки Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталії Кіндратів, працівники ТЦК проводять оповіщення як у громадських місцях і на вулицях, так і на підприємствах, надсилаючи розпорядження про виклик військовозобов'язаних працівників конкретних підприємств.

"Просто ця частина роботи не така помітна, як у громадських місцях", – зазначила офіцерка.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, за що ТЦК готуються в лютому масово карати військовозобовʼязаних.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.