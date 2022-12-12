Перебували понад 150 російських вояків: під Мелітополем ліквідовано чергове лігво окупантів

У Мелітопольському районі знову придетіло в будівлю, де розмістилися російські загарбники.
У Мелітопольському районі ліквідовано ще одне лігво окупантів. У селі Майське після чергового невдалого куріння вчора пролунали вибухи в одній із будівель.
Про це повідомляє "РИА Мелитополь".
Вчора, 11 грудня, на Запоріжжі також пройшла вдала спецоперація з ліквідації бази російських окупантів на території ТОВ "Політехніка" в районі села Пологи. За даними розвідки, на момент прильоту там перебувало близько 150 російських вояків. Кількість 200-х та 300-х противника уточнюється.
Українські розвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" вирахували місце дислокації росіян і передали точні координати українським артилеристам. Вони влучно і швидко відпрацювали по вказаному місцю.
Близько 13.00 розвідники відстежили військове угруповання, а вже о 15:00 після серії прицільного вогню арти по цілі місцеві жителі спостерігали чорний дим над "Політехнікою".
У Генштабі поки що цю інформацію офіційно не прокоментували.
Нагадаємо, що за останню добу українські захисники доплюсували до "хороших рускіх" щонайменше 620 окупантів. На сьогодні втрати РФ в Україні скаладають вже 94 760 вояків.
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