Перебували в закритому таборі: на Банковій розповіли подробиці евакуації трьох українок та 11 дітей із Сирії (фото)

Перебували в закритому таборі: на Банковій розповіли подробиці евакуації трьох українок та 11 дітей із Сирії (фото)

На евакуацію чекають ще 19 громадян.

До України із сирійського табору для біженців 22 листопада повернулося 14 громадян, серед яких троє жінок та 11 дітей. Вони перебували в таборі біженців Аль-Хол.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Громадяни приземлилися в Міжнародному аеропорту "Київ". Зазначається, що це найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із Сирії. Гуманітарну місію спільно готували Офіс президента, МЗС та Міноборони. Переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців.

Наразі в Сирії залишається ще 19 українців, які заявили про бажання повернутися додому. Вони перебувають у таборі "Родж".

"За завданням президента готується чергова гуманітарна місія з повернення українців додому. Адже Україна не полишає своїх громадян у біді та завжди прийде на допомогу, де б вони не опинилися", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, у минулу новорічну ніч до "Борисполя" прибув літак, який доправив із Сирії двох українок та сімох їхніх дітей. Це родини терористів ІДІЛ, "Ісламської держави", найкривавішої терористичної організації, яка багато років поспіль жахала світ тортурами, публічними стратами в прямому ефірі та терактами в європейських містах.

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко допомагав розшукати українок у сирійських фільтраційних таборах. Детально, читайте тут.

Ще одна евакуація була 16 червня. Тоді до України спецлітаком із Сирії повернули ще одну українку із сімома дітьми.