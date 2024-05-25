Перебування військовозобов'язаних українців за кордоном: Польща зробила важливу заяву

Польща заявила, що існує можливість обмеження пільг для військовозобов'язаних українців за кордоном, які ухиляються від призову. Втім, це повинна бути загальноєвропейська схема.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Україна має сказати нам, що хоче, аби робили щодо їхніх громадян (військовозобов'язаних - Ред.). Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини", - наголосив польський міністр.

За словами Сікорського, будь-яка схема обмеження пільг щодо українських чоловіків має бути загальноєвропейською. Адже тоді ті, хто свідомо уникає призову, почнуть купувати пільги по всій Європі.

Нагадаємо, консульства України від 23 квітня 2024-го почали призупиняти надання дипломатичних послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Після цього стало відомо, що деякі країни готові депортувати українських чоловіків, а деякі - категорично проти.

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