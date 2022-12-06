Ігор Гіркін поскаржився, що його пристуність на фронті викликала невдовлення у командування.

Тероририст Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що його вигнали з фронту та не взяли на війну, тому він змушений повернутися до Москви.

Про це він написав у соцмережі.

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Гіркін-Стрєлков поскаржився, що його присутність у "ДНР" викликала невдоволення у "вищого командування".

За його словами, на фронті він зазнав недбалого ставлення до своєї персони, оскільки офіційно його зарахували до одного із ворожих підрозділів лише на один день, а весь цей час він перебував на фронті на пташиних правах.

Дізнавшись про те, що він перебував на фронті нелегально, Гіркін образився і повернувся до Москви.

Нагадаємо, що "кухар Путіна" Євген Пригожин заходився створювати добровольчий батальйон, до якого намагався рекрутувати Ігора Гіркіна.

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