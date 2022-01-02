Перебував у комі: помер український військовий, поранений кулею снайпера

Ігор Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.

Першого січня від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заступницю міського голови Коростеня Наталію Чижевську.

"27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося", — сказала Чижевська.

Заступниця також розповіла, що хлопець народився у 2001 році. Він виріс у багатодітній родині та був спортсменом-волейболістом.

Прощання з військовим відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено офіційно.

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