Перебував у нестабільному емоційному стані: у Дніпрі підліток ховався від поліцейських під купою сміття

Перебував у нестабільному емоційному стані: у Дніпрі підліток ховався від поліцейських під купою сміття

Про зникнення підлітка 17 листопада вдень повідомив його батько.

У Дніпрі 17-річний хлопець ховався від правоохоронців у купі сміття. Підліток вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполції області.

Як стало відомо, інформація про зникнення підлітка до поліції надійшла 17 листопада близько 13:00. Батько хлопця розповів, що його син перебував у емоційно нестабільному стані, пішов із дому та не повернувся. На зв'язок із рідними він не виходив.

Шукати підлітка почали правоохоронці та кінолог із собакою на прізвисько Дора. Чотиринога взяла слід від будинку підлітка і повела правоохоронців у бік соснового скверу та покинутої залізобетонної будівлі. Там під кулею сміття ховався підліток. Хлопцю допомогли вибратися та передали його батькам.

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