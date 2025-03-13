Викрав мікроавтобус: на Київщині затримали 58-річного мешканця

На Київщині затримали 58-річного мешканця, який викрав мікроавтобус. Він керував ним напідпитку

Про це повідомляє поліція Києва.

На Київщині затримали 58-річного мешканця, який викрав мікроавтобус

"Чоловік, впевнившись що за його діями ніхто не спостерігає, розбив рукою бокове скло Renault Master, відчинив авто та, скориставшись запасним комплектом ключів, завів двигун та поїхав з місця", - йдеться у повідомленні.

Виявилось, що останній перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,13 проміле).

Правоохоронці склали відносно порушника протокол за ст. 130 КУпАП та повідомили про підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Раніше у Голосіївському районі Києва водій автомобіля Mercedes-Benz побив інспекторку з паркування, яка виписала йому штраф за відсутність оплати.

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