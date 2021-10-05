Перебував у стані клінічної смерті і комі: у лікарні Харкова помер хлопець, якого збила фура

Хлопчик перебував у вкрай важкому стані.
У Харкові помер 13-річний підліток, якого збила фура. Дитину доправили до лікарні у вкрай важкому стані, але медики не змогли її врятувати.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова заступника головного лікаря медзакладу Андрія Соцького.
Хлопчики переходили дорогу "зеброю", коли на них налетіла багатотонна фура.
Старший хлопчик (13 років) був доправлений до лікарні в стані клінічної смерті в глибокій комі. Медики проводили реанімаційні заходи, але вони не дали результату, і дитина померла.
Молодший (12 років) перебуває у реанімації відділення політравми в важкому стані. У дитини забій мозку і скелетна травма.
Нагадаємо, що двоє дітей на "зебрі" потрапили під колеса вантажівки у Харкові. Місцеві мешканці кажуть, що на цьому переході людей збивають не вперше, а тому вже не раз просили встановити тут світлофор. Утім, чиновники прохання ігнорують.