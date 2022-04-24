Перебувають під наглядом ув'язнених та тюремників: українські військовополонені утримуються в колонії загального режиму в РФ

Перебувають під наглядом ув'язнених та тюремників: українські військовополонені утримуються в колонії загального режиму в РФ

Полонених ЗСУ розмістили одразу в дві пенітенціарні установи на півдні Росії.

Військовополонених Збройних сил України утримують у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цих цілей розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Українські захисники, які потрапили в полон до окупантів, перебувають у Ростовській області у звичайних колоніях. Це колонія загального режиму №1 у місті Звєрєво, а також аналогічна колонія № 12 у Кменську-Шахтинському. Місто розташоване поблизу російсько-українського кордону.

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"Півтора місяці тому звідти виселили постояльців. Їх перевезли до колонії № 10 Ростова-на-Дону, де ув'язнені тепер сплять у три зміни. А установи в Каменську-Шахтинському та Звєрєвому тепер наповнюються за рахунок захоплених на полі бою українських солдатів. Примітно, що їх охороняють співробітники ФСВП, тобто російські тюремники. Крім них наглядом займається частина ув'язнених, яких залишили на підсобних роботах. Офіційного перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених – як цього вимагає міжнародна ковенція – не було", - розповів журналіст.

Нагадаємо, що окупанти взяли в полон співробітників місії ОБСЄ.

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