Перебувають у комі і на ШВЛ: медики розповіли про стан дівчат, яких авто збило на Хортиці у Запоріжжі

Перебувають у комі і на ШВЛ: медики розповіли про стан дівчат, яких авто збило на Хортиці у Запоріжжі

Дівчат доправили до лікарні у важкому стані і у стані шоку.

У Запоріжжі медики борються за життя двох дівчат-підлітків, яких легковик збив на "зебрі" на Хортиці. Постраждалі перебувають у комі.

Також читайте Легковик відкинуло на припарковану машину: у Рівному сталася потрійна ДТП

Про це повідомляє "Суспільне".

Травмовані дівчата перебувають у Запорізькій обласній дитячій лікарні у відділенні реанімації.

"Стан дівчат важкий. Перебувають у комі на штучній вентиляції легенів. Є травми кісток тазу та трубчатих кісток кінцівок. Терміново була проведена боротьба з травматичним шоком", — повідомив директор лікарні Юрій Борзенко.

Нагадаємо, що дівчат на нерегульованому, позначеному дорожньою розміткою та дорожніми знаками пішохідному переході збив водій автомобіля "ІЖ2717-90".

Чоловіка, який керував транспортним засобом, затримано. За висновками медичних працівників, ознак сп’яніння не виявлено. Проте, встановлено факт вживання марихуани.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України", - повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

Читайте також: