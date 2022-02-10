Перебувають у комі і на ШВЛ: медики розповіли про стан дівчат, яких авто збило на Хортиці у Запоріжжі

Дівчат доправили до лікарні у важкому стані і у стані шоку.
У Запоріжжі медики борються за життя двох дівчат-підлітків, яких легковик збив на "зебрі" на Хортиці. Постраждалі перебувають у комі.
Про це повідомляє "Суспільне".
Травмовані дівчата перебувають у Запорізькій обласній дитячій лікарні у відділенні реанімації.
"Стан дівчат важкий. Перебувають у комі на штучній вентиляції легенів. Є травми кісток тазу та трубчатих кісток кінцівок. Терміново була проведена боротьба з травматичним шоком", — повідомив директор лікарні Юрій Борзенко.
Нагадаємо, що дівчат на нерегульованому, позначеному дорожньою розміткою та дорожніми знаками пішохідному переході збив водій автомобіля "ІЖ2717-90".
Чоловіка, який керував транспортним засобом, затримано. За висновками медичних працівників, ознак сп’яніння не виявлено. Проте, встановлено факт вживання марихуани.
За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України", - повідомляють у пресслужбі Нацполіції.
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