Перед атакою на Дніпро поліція затримала підлітків, які дзвонили в Росію та фотографували ТЕС - ЗМІ

Правоохоронці передали підлітків у СБУ, де з них взяли пояснення та відпустили

Напередодні ракетного удару по Дніпру, який відбувся 14 січня, правоохоронці затримали підлітків, які фотографували місцеву ТЕС та дзвонили у Росію.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела в обласному управлінні Національної поліції.

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У поліції двоє підлітків 13 і 14 років розповіли, що "фотографували станцію, щоб подивитися на її стан / цілісність". Вони намагались видалити фото, але правоохоронці цьому завадили.

У телефоні одного з хлопців було виявлено розмови з російськими номерами, на що підліток заявив, що це "його друзі".

Правоохоронці передали підлітків у СБУ, де з них взяли пояснення та відпустили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 29.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Петро Черник заявив, що ракетний потенціал Росії вичерпується, проте окупанти почали застосовувати ракети інших типів.

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