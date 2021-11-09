Перед ДТП перетнули кордон: у Польщі розповіли подробиці аварії, в якій загинули українці

Перед ДТП перетнули кордон: у Польщі розповіли подробиці аварії, в якій загинули українці

Водій мікроавтобуса перебуває у тяжкому стані.

Причиною ДТП, в якій у Польщі загинуло двоє українців, могло бути те, що водій мікроавтобуса заснув за кермом.

Про це повідомляє "Укрінформ".

ДТП сталась 9 листопада у селі Ханьча (Свєнтокшиське воєводство). Там мікроавтобус Mercedes злетів з дороги та врізався у дерево. На місці ДТП загинули громадяни України: 24-річний чоловік та 25-річна жінка. Водій мікроавтобуса перебуває у тяжкому стані, 35-річний пасажир має переломи кінцівок, але його життю не загрожує небезпека.

Речник поліції міста Кєльце Свєнтокшиського воєводства на південному сході Польщі Кароль Мацек повідомив, що слідство розглядає декілька причин ДТП: водій міг заснути за кермом, йому могло стати зле або мікроавтобус був несправним.

За даними поліції, українці перед ДТП перетнули українсько-польський кордон. Триває слідство.

Читайте також:

Новини світу: двоє українців загинули у ДТП на півдні Польщі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання