Перед ДТП перетнули кордон: у Польщі розповіли подробиці аварії, в якій загинули українці

Водій мікроавтобуса перебуває у тяжкому стані.
Причиною ДТП, в якій у Польщі загинуло двоє українців, могло бути те, що водій мікроавтобуса заснув за кермом.
Про це повідомляє "Укрінформ".
ДТП сталась 9 листопада у селі Ханьча (Свєнтокшиське воєводство). Там мікроавтобус Mercedes злетів з дороги та врізався у дерево. На місці ДТП загинули громадяни України: 24-річний чоловік та 25-річна жінка. Водій мікроавтобуса перебуває у тяжкому стані, 35-річний пасажир має переломи кінцівок, але його життю не загрожує небезпека.
Речник поліції міста Кєльце Свєнтокшиського воєводства на південному сході Польщі Кароль Мацек повідомив, що слідство розглядає декілька причин ДТП: водій міг заснути за кермом, йому могло стати зле або мікроавтобус був несправним.
За даними поліції, українці перед ДТП перетнули українсько-польський кордон. Триває слідство.
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