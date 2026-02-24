Перед нападом РФ запевняла у мирі, а Захід «злив» Україну: Кислиця розповів про перші години війни

Сергій Кислиця / © Getty Images

У ніч початку повномасштабного вторгнення представників України запевняли, що жодного нападу з боку Росії не буде.

Про це в інтерв’ю BBC розповів заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

«У ніч, коли почалася війна, головування Ради Безпеки ООН — органу, який мав забезпечувати міжнародну безпеку, — тоді належало Росії. До 10 вечора нас запевняли: жодного нападу не буде», — пригадав він.

«А вже о 10 вечора ми знали: удари йдуть. Я отримав інформацію на телефон, американський посол теж. Я сказав Нєбєнзі: зателефонуй Лаврову, поясни ситуацію. Але він спокійно відповів: „Я нікого будити не буду“, — розповів Кислиця.

За словами дипломата, Нєбєнзя поводився так, ніби поки Кремль завдає ударів по Україні, керівництво РФ спокійно спить у Москві.

«А ми сидимо в залі Ради Безпеки й дізнаємося про це телефоном», — зазначив він.

Кислиця також нагадав, що в залі ООН Нєбєнзя неодноразово демонстрував ворожість до України та фактично визнав агресію, назвавши дії Росії «агресією проти хунти».

«Це був драматичний момент: країна-агресор головує в Раді Безпеки й одночасно оголошує напад», — підкреслив дипломат.

Він зізнався, що не міг уявити капітуляцію України, попри те що окремі члени Радбезу припускали швидке захоплення держави.

«Я не міг уявити, що ми коли-небудь здамося. Хоча щонайменше кілька членів Радбезу вважали, що Україна капітулює і нас захоплять якщо не за дні, то за кілька тижнів», — сказав Кислиця.

За його словами, трагедія ситуації полягала в тому, що розвідки США та Великої Британії, ймовірно, знали про підготовку вторгнення.

«Вони вели переговори з Росією, союзниками та Україною, ймовірно ще з вересня чи жовтня попереднього року. Але, на жаль, у них не було плану на випадок, якщо Україна не здасться або якщо вторгнення не відбудеться», — заявив дипломат.

Кислиця наголосив, що західні партнери щиро вірили у швидку окупацію України.

«Якби у них були такі плани, якби допомога Україні почалася раніше, а не у форматі постачання зброї „крапля за краплею“, сьогодні ми могли б святкувати кінець війни, а не відзначати її вступ у п’ятий рік», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення до України кремлівський диктатор Путін вкотре вдався до ядерного шантажу, назвавши модернізацію «тріади» пріоритетом Кремля.

Ми раніше інформували, що чинний керівник Офісу президента України, а чотири роки тому, очільник ГУР, Кирило Буданов напередодні повномасштабної війни Росії в Україну показав, як саме воно відбуватиметься.