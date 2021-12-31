Перед Новим роком протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп: люди безперервно ходять пішохідним переходом

Перед Новим роком протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп: люди безперервно ходять пішохідним переходом

Близько 50 протестувальників перекрили рух транспорту.

У с. Дітківці Львівської області ввечері, 31 грудня, місцеві жителі перекрили трасу Київ-Чоп.

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Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, близько 50 протестувальників перекрили трасу. Вони безперервно рухаються пішохідним переходом. У поліції не повідомляють, чого вимагають місцеві жителі. Також невідомо, коли люди розблокують рух дорогою.

"На 485 км автодороги Київ-Чоп, в селі Дітківці, близько 50 чоловік безперервно рухаються пішохідним переходом. Рух повністю перекритий", - повідомили в патрульній поліції Львівщини.

У соціальних мережах протестувальники повідомили, що вони - працівники Бродівського лісгоспу. Люди перекрили трасу через звільнення свого директора.

Скріншот з соцмереж

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