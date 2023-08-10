Перед обстрілом виступали, щоб зібрати кошти на армію: у Запоріжжі загинули молоді музикантки

Лише за годину до обстрілу дівчата грали й співали для людей, щоб зібрати кошти на ЗСУ.

Під час ворожого обстрілу 9 серпня у Запоріжжі загинули молоді музикантки. Окупанти забрали життя талановитих дівчат – Світлани Сємєйкіної та Крістіни Спіциної.

Про це повідомив Матвіївський сільський центр культури й дозвілля.

"Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас", – написала Вікторія Книш.

У Запоріжжі загинули молоді музикантки, які за годину до обстрілу збирали кошти на ЗСУ

Вірили у перемогу та наближали її вчинками

Світлану та Крістіну люди згадують як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси й пісні чула вся Україна.

"Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений та гарний настрій! Спочатку, це були сольні виступи Крістіни та гра Світлани в гурті "Діамант", а після вони почали грати спільно, утворили дует Similar girls та стали учасниками cover band Gems", – деталізувала Книш.

Ці дівчата вірили у яскраве та мирне життя під українським прапором. Вони були переконані, що перемога – за Україною, щобільше, наближали її своїми власними силами. "Тому зараз ми повинні зробити це за них. Нехай їхні душі покояться з миром. Ми пам'ятатимемо вас. Ніколи не пробачимо росіянам ці жертви й страждання. Висловлюємо щирі співчуття рідним та знайомим", – підсумували у центрі.

Що відомо про атаку

Російські війська ввечері 9 серпня атакували Запоріжжя ракетами. Окупанти вдарили по церкві й супермаркету. На місці трагедії загинуло щонайменше 3 людей.

Згодом очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що одну людину, яку вважали загиблою, вдалось реанімувати.

Однак пізніше у лікарні загинула ще одна жінка. Ще 9 людей – травмовані.

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