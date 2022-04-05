Перед переговорами з Зеленським Путін намагатиметься захопити хоч якесь місто України — Арестович

Після того, як ці плани проваляться, російська делегація на перемовинах "поскромнішає".

Перед тим, як їхати на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, Путін має отримати хоч якусь психологічну перевагу. Тобто він намагатиметься захопити хоч одне місто.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович.

"Президент Росії Путін перед тим, як приїхати на зустріч з президентом Зеленським і підписувати якусь там мирну угоду має отримати якусь психологічну перевагу або моральну. Такою моральною перевагою для них могло б стати взяття Маріуполя або оточення наших військ або взяття Харкова. Але плани вони малювали багато і на початку. Я не вірю ні в одне, ні в друге, ні в третє", — підкеслив Арестович.

За його словами, сьогодні українські військові та військово-політичне керівництво України вживають заходів, аби ці плани провалились.

"Після того, як вони проваляться, я думаю, що російська делегація остаточно поскромнішає на перемовинах і почне конструктивно підходити до питання заключеня мирної угоди. А ми розуміємо, що будь-яка війна, навіть найбільш жорстока, все одно закінчується миром", — підкреслив Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович вважає, що про капітуляцію Росії не може бути і мови. Крім того, раніше радник глави ОП розповів, коли закінчиться активна фаза бойових дій.

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